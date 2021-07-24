Театр «Современник» изменил текст пьесы «Первый хлеб» из-за претензий со стороны организации «Офицеры России». Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы» со ссылкой на зрителей, которые побывали вчера на втором спектакле. Из монолога главной героини, которую играет Лия Ахеджакова, убрали матерные слова. По сюжету она оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане. Зрители неоднозначно восприняли постановку.



Ранее организация «Офицеры России» обвинила театр «Современник» в оскорблении ветеранов и пожаловалась в прокуратуру.