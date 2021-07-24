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06:05, 24 июля 2021

В Мексике состоится общенациональная акция в поддержку детей, больных раком

В Мексике состоится общенациональная акция в поддержку детей, больных раком.

На улицы выйдут родители, их больные раком дети, а также люди с ВИЧ и СПИДом, пострадавшие от нехватки противовирусных— препаратов.
Родители жалуются, что детям не хватает лекарств для борьбы со смертельной болезнью. При этом государство им никак не помогает. Между тем, заместитель министра здравоохранения Мексики уверяет, что ситуация обстоит совершенно иначе. А семьи забелевших используют как пешки в борьбе против действующего правительства и президента.
Активисты же не намерены останавливаться. Как рассказал президент ассоциации родителей детей с онкологическими заболеваниями Омар Ибарра, возглавляемая им группа продолжит давить на правительство через митинги и протесты, чтобы руководство страны все же закупило необходимые препараты и положило конец дефициту.

Острая нехватка лекарств для проведения химиотерапии в Мексике наблюдается уже больше двух лет.


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