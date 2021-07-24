Россия с сегодняшнего дня официально возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Правда, на данный момент большинство россиян не сможет свободно прилететь в эти страны.

Предполагается, что самолеты будут летать из Москвы в Париж и Ниццу по 4 раза в неделю на каждом маршруте. В те же города будут совершаться рейсы из Санкт-Петербурга – но два раза в неделю. Самолеты по маршруту Москва – Прага будут летать 4 раза в неделю.

Впрочем, несмотря на запуск регулярных рейсов, и Франция, и Чехия рассматривают Россию как страну с высоким уровнем распространения коронавируса. В частности, это означает, что россиянам, прилетевшим во Францию, необходимо будет перейти на режим самоизоляции как минимум на неделю. При этом они должны будут предоставить вескую причину для въезда в Пятую республику.

Схожая ситуация и с Чехией. Прага внесла Россию в список стран с экстремальным уровнем распространения коронавируса – это значит, что попасть в страну смогут лишь россияне, которые имеют в Чехии временный или постоянный вид на жительство. Самим чехам выезд в Россию возможен только по неотложным делам: для этого гражданам необходимо предварительно сообщить о поездке МИДу республики.

На протяжении последнего времени в России ежедневно выявляют свыше 23 тысяч заболевших коронавирусом – это является одним из самых высоких показателей в Европе.