Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск России к Украине, но не стал накладывать обеспечительные меры.

Россия в срочном порядке потребовала, чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины «прекратить ограничения прав русскоязычных людей в части доступа к их родному языку в школе, в СМИ и интернете», а также и «предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала». Однако в ЕСПЧ отказали в применении этих обеспечительных мер на время разбирательства, посчитав, что реального риска нанесения непоправимого ущерба нет.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба. Она касается событий, последовавших за «насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Это цитата из материалов Генпрокуратуры. Москва в частности обвиняет Киев в крушении Боинга над Донбассом, дискриминации русскоязычного населения, гибели мирных жителей и перекрытии пресной воды в качестве «мести» Крыму. На Украине ответили, что Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении, и юридических перспектив у этого иска нет.

Киев также подавал жалобы на Москву в Европейский суд. Одна из них касается аннексии Крыма.