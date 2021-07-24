В первый день Олимпиады в Токио выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в оргкомитете, один из людей, сдавших положительный тест, живет в Олимпийской деревне, передает ТАСС. Опасную инфекцию нашли также у одного из спортсменов, который живет за переделами деревни, его имя и гражданство не называется. Остальные – это японские подрядчики. Из-за угрозы коронавируса Олимпиаду решено было проводить без зрителей на трибунах.
2021-07-24T06:01:59+03:00
2021-07-24T06:01:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2876102-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:01, 24 июля 2021
Загрузка комментариев...