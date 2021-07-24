В первый день Олимпиады в Токио выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили в оргкомитете, один из людей, сдавших положительный тест, живет в Олимпийской деревне, передает ТАСС. Опасную инфекцию нашли также у одного из спортсменов, который живет за переделами деревни, его имя и гражданство не называется. Остальные – это японские подрядчики. Из-за угрозы коронавируса Олимпиаду решено было проводить без зрителей на трибунах.