Власти Колумбии сняли запрет на поставки за рубеж сушеных соцветий марихуаны для медицинской промышленности

Президент страны Иван Дуке в своем «Твиттере» оценил экспортный потенциал в 6 миллиардов долларов. Производство марихуаны для медицинских целей разрешено в Колумбии с 2016 года, однако до настоящего момента местные компании могли поставлять только экстракт растения.
2021-07-24T05:17:13+03:00
2021-07-24T05:17:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:17, 24 июля 2021
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