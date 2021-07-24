Власти Колумбии сняли запрет на поставки за рубеж сушеных соцветий марихуаны для медицинской промышленности

Президент страны Иван Дуке в своем «Твиттере» оценил экспортный потенциал в 6 миллиардов долларов. Производство марихуаны для медицинских целей разрешено в Колумбии с 2016 года, однако до настоящего момента местные компании могли поставлять только экстракт растения.