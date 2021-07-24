Представители Демократической партии США призвали не проводить Олимпиаду в Пекине в 2022 году

Сенатор Джефф Меркли и конгрессмен Джеймс Макговерн обратились с письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Политики возглавляют в Конгрессе исполнительную комиссию по Китаю. В их обращении уттверждается, что власти Китая совершают геноцид в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Пекине такие обвинения отвергают.