Представители Демократической партии США призвали не проводить Олимпиаду в Пекине в 2022 году

Сенатор Джефф Меркли и конгрессмен Джеймс Макговерн обратились с письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Политики возглавляют в Конгрессе исполнительную комиссию по Китаю. В их обращении уттверждается, что власти Китая совершают геноцид в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Пекине такие обвинения отвергают.
2021-07-24T05:16:47+03:00
2021-07-24T05:16:53+03:00
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05:16, 24 июля 2021
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