Президент Украины Владимир Зеленский одобрил санкции против российского интернет-магазина Wildberries

В черный список попали также его соучредители и топ-менеджеры. Накануне был опубликован соответствующий указ. Их активы должны быть заморожены на территории Украины. Также под санкции попали некоммерческие организации, которые были зарегистрированы во Франции, но связаны с непризнанной ДНР.

