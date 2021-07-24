Посольство России в Японии требует от Международного олимпийского комитета признать Крым частью России

Дипломаты возмутились картой на сайте Олимпиады, где полуостров изображен украинским. В посольстве заявили, что карту надо исправить, потому что Крым – неотъемлемая часть России и вопрос о его принадлежности закрыт, передает ТАСС. Между тем, Крым признали российским только несколько стран мира, в числе которых Венесуэла и Никарагуа.