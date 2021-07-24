Посольство России в Японии требует от Международного олимпийского комитета признать Крым частью России

Дипломаты возмутились картой на сайте Олимпиады, где полуостров изображен украинским. В посольстве заявили, что карту надо исправить, потому что Крым – неотъемлемая часть России и вопрос о его принадлежности закрыт, передает ТАСС. Между тем, Крым признали российским только несколько стран мира, в числе которых Венесуэла и Никарагуа.
2021-07-24T05:15:40+03:00
2021-07-24T05:15:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:15, 24 июля 2021
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