Хорватия и Черногория в разгар туристического сезона ужесточат коронавирусные ограничения

В Хорватии со следующей недели будут запрещены собрания более 50 человек, если у них нет прививки. Для крупных мероприятий установлен лимит в тысячу человек. Людей будут допускать на них только в случае предъявления сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. В Черногории временно закроют ночные клубы и запретят дискотеки, передает «Интерфакс».

