Расходы россиян на услуги ЖКХ выросли на 11%, подчитал банк «Русский стандарт»

Это данные за первое полугодие по сравнению с тем же периодом 2020-го. Средний чек составил почти 3,5 тысячи рублей. Авторы исследования поясняют, что в прошлом году многие сократили потребление воды и электричества, потому что во время карантина уехали за город. К тому же последняя зима выдалась холоднее, чем предыдущая.