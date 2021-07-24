Расходы россиян на услуги ЖКХ выросли на 11%, подчитал банк «Русский стандарт»

Это данные за первое полугодие по сравнению с тем же периодом 2020-го. Средний чек составил почти 3,5 тысячи рублей. Авторы исследования поясняют, что в прошлом году многие сократили потребление воды и электричества, потому что во время карантина уехали за город. К тому же последняя зима выдалась холоднее, чем предыдущая.
2021-07-24T04:21:50+03:00
2021-07-24T04:21:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:21, 24 июля 2021
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