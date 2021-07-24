Адвокат Ивана Сафронова рассказал, что ФСБ пыталась не допустить публикации статьи арестованного журналиста

По словам Евгения Смирнова, была задействована целая система давления: частые обыски в камере, пристальный досмотр всех документов адвокатов и Сафронова в СИЗО. В интервью изданию «Открытые медиа» адвокат связал исчезновение с сайта газеты «Ведомости» публикации Сафронова с давлением со стороны ФСБ. В статье говорится о том, как легко в России можно стать фигурантом дела о шпионаже. Прочитать ее можно на сайте «Эха Москвы». Иван Сафронов уже год под арестом по обвинению в госизмене. Журналист и советник главы «Роскосмоса» настаивает на своей невиновности.
2021-07-24T04:21:26+03:00
2021-07-24T04:21:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:21, 24 июля 2021
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