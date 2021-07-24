Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России по футболу

О таком решении накануне объявили в Российском футбольном союзе. Контракт с Карпиным подписан на полгода с возможностью продления. Договор со Станиславом Черчесовым был расторгнут из-за неудачного выступления российской сборной на чемпионате Европы. Карпин будет совмещать две работы – в сборной и в клубе «Ростов», где он также главный тренер.

