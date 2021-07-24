В американском штате Флорида завершен разбор завалов на месте рухнувшего 12-этажного жилого дома

Как передает телеканал NBC, убрано 13 тысяч тонн обломков железобетонных конструкций. Трагедия произошла в окрестностях Майями месяц назад. Погибли 97 человек.
2021-07-24T03:06:14+03:00
2021-07-24T03:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 24 июля 2021
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