Осужденный по «пензенскому делу» Игорь Шишкин, по сведениям издания «Медиазона», вышел из колонии

Об этом журналистам сказал его брат Андрей. В январе 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе «Сеть» — организацию, о деятельности которой известно только из обвинения, признали террористической и запретили. Дело Шишкина рассматривалось в особом порядке, он полностью признал вину. Ранее другие фигуранты сообщали о пытках.
2021-07-24T03:05:48+03:00
2021-07-24T03:05:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 24 июля 2021
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