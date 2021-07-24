Осужденный по «пензенскому делу» Игорь Шишкин, по сведениям издания «Медиазона», вышел из колонии

Об этом журналистам сказал его брат Андрей. В январе 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе «Сеть» — организацию, о деятельности которой известно только из обвинения, признали террористической и запретили. Дело Шишкина рассматривалось в особом порядке, он полностью признал вину. Ранее другие фигуранты сообщали о пытках.