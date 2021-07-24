Посольство России требует от Международного олимпийского комитета изменить карту, где Крым обозначен украинским

Речь идет об изображении на официальном сайте Олимпиады, которая стартовала накануне в Токио. В дипмиссии заявили, что Крым является частью России и вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт, передает ТАСС. Между тем, мировое сообщество не признает присоединение Крыма к России в 2014 году и считает его территорией Украины.