Американский лидер Джо Байден, по сведениям CNN, намерен назначить послом в Австралии дочь президента Джона Кеннеди

Телеканал отмечает, что 63-летняя Кэролайн Кеннеди поддерживает дружеские отношения с Байденом. С 2013 по 2017 годы при администрации президента Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом, Кеннеди была послом США в Японии.

