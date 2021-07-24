В Белом доме сообщили, что делегация США не пострадала во время беспорядков на похоронах президента Гаити

Дипломаты летят домой. По сведениям американских СМИ, в районе места похорон накануне звучали выстрелы, силовики применили слезоточивый газ. Информации о пострадавших нет. Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции 7 июля. Власти страны заявили, что нападение совершили около 30 наемников из Колумбии и США. Большинство подозреваемых арестованы.

