Лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов сказал, что партия не будет участвовать в выборах в Госдуму

В эфире «Эха Москвы» политик напомнил, что в начале июня Минюст приостановил регистрацию Партии народной свободы до сентября, в результате она была лишена права выдвинуть кандидатов. Касьянов также отметил, что нет общей оппозиционной коалиции, на которой настаивали в ПАРНАСе.
2021-07-24T02:19:38+03:00
2021-07-24T02:19:45+03:00
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Эксклюзив Эха 02:19, 24 июля 2021
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