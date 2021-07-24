Лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов сказал, что партия не будет участвовать в выборах в Госдуму

В эфире «Эха Москвы» политик напомнил, что в начале июня Минюст приостановил регистрацию Партии народной свободы до сентября, в результате она была лишена права выдвинуть кандидатов. Касьянов также отметил, что нет общей оппозиционной коалиции, на которой настаивали в ПАРНАСе.