Россия сегодня официально возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Однако пока ни одна авиакомпания не заявила о намерении выполнять прямые регулярные рейсы, передает ТАСС. Самолеты «Аэрофлота» и S7 летают в Париж и Ниццу, несмотря на ограничения из-за пандемии, но эти рейсы считаются грузопассажирскими.
2021-07-24T02:18:54+03:00
2021-07-24T02:18:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:18, 24 июля 2021
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