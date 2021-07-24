Россия сегодня официально возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Однако пока ни одна авиакомпания не заявила о намерении выполнять прямые регулярные рейсы, передает ТАСС. Самолеты «Аэрофлота» и S7 летают в Париж и Ниццу, несмотря на ограничения из-за пандемии, но эти рейсы считаются грузопассажирскими.