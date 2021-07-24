В Ассоциации туроператоров России считают, что цены на курортах Египта будут высокими из-за авиабилетов

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что авиасообщение с курортами Египта Хургада и Шарм-эш-Шейх будет возобновлено 9 августа. Будет пять рейсов в неделю. Это очень мало, и скорее всего, речь идет не о чартерах, а о более дорогих регулярных рейсах, сказала ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Россия прервала авиасообщение с Египтом почти 6 лет назад, после теракта на борту самолета «Когалымавиа». Тогда погибли 224 человека.