Венесуэла обвинила США в нарушении своей границы

Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что в четверг американский военно-транспортный самолет С-17 на три минуты вторгся в воздушное пространство страны. Это произошло во время совместных военных учений США и Колумбии, передает ТАСС. Венесуэльский министр подчеркнул, что страна готова отразить любую агрессию