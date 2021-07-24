Венесуэла обвинила США в нарушении своей границы

Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что в четверг американский военно-транспортный самолет С-17 на три минуты вторгся в воздушное пространство страны. Это произошло во время совместных военных учений США и Колумбии, передает ТАСС. Венесуэльский министр подчеркнул, что страна готова отразить любую агрессию
2021-07-24T01:09:18+03:00
2021-07-24T01:09:18+03:00
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01:09, 24 июля 2021
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