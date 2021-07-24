Во Франции сегодня ожидаются массовые протесты против так называемых санитарных пропусков

Акции запланированы в Париже, Лионе, Марселе, Тулузе и в Ницце. Неделю назад МВД оценило численность аналогичных протестов более чем в 110 тысяч человек. «Санитарный пропуск», согласно планам правительства, будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо о полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате ПЦР-теста.
2021-07-24T01:08:42+03:00
2021-07-24T01:08:42+03:00
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01:08, 24 июля 2021
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