США, ЕС и НАТО призвали стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасность дипмиссий

Совместное заявление было принято накануне по итогам встречи дипломатов в Риме. В нем говорится также о необходимости гарантировать безопасность аэропортов, журналистов и неправительственных организаций. США и европейские страны также приветствовали готовность Турции помочь с обеспечением безопасности аэропорта Кабула. Америка и НАТО к сентябрю собираются завершить вывод войск из Афганистана.
2021-07-24T01:08:18+03:00
2021-07-24T01:08:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 24 июля 2021
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