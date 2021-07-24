США, ЕС и НАТО призвали стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасность дипмиссий

Совместное заявление было принято накануне по итогам встречи дипломатов в Риме. В нем говорится также о необходимости гарантировать безопасность аэропортов, журналистов и неправительственных организаций. США и европейские страны также приветствовали готовность Турции помочь с обеспечением безопасности аэропорта Кабула. Америка и НАТО к сентябрю собираются завершить вывод войск из Афганистана.