В МЧС заявили, что в Сочи, который затопило после ливней, не требуется эвакуация жителей

В ведомстве пояснили, что сирены тревоги сработали в превентивных целях, передает ТАСС. В городе дождь шел два дня, причем накануне за час, по данным МЧС, выпало 52 мм осадков. Реки вышли из берегов, затопило дороги и электроподстанции.

