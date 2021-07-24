В Будапеште сегодня состоится гей-парад

Мероприятие проходит вскоре после принятия в Венгрии закона о запрете гей-пропаганды, аналогичного российскому.

Шествие людей нетрадиционной ориентации проводится в Будапеште почти ежегодно. Вместе с тем власти в последнее время особенно остро озаботились вопрос неприемлемости подобных течений в стране.

Для этого в Венгрии был принят закон, согласно которому запрещается пропаганда однополых отношений в средствах массовой информации, обсуждать эти вопросы будет запрещено и в детских образовательных учреждениях.

Этот закон уже вызвал беспокойство у представителей ЛГБТ-сообщества. Они уверены, что таким образом очень многое может попасть под запрет.

Не приветствуют ужесточение местного законодательства и в Евросоюзе. Так лидеры ЕС уверены, что закон подвергает геев и лесбиянок дискриминации, также это затрагивает права трансгендеров. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и вовсе предложил Венгрии покинуть союз.

В начале будущего года в Венгрии планируется провести референдум по вопросу, можно ли разговаривать с детьми на темы, связанные с ЛГБТ и сменой пола. На этом фоне МИД Люксембурга предложил провести референдум по вопросу, можно ли и дальше позволять Венгрии оставаться членом Евросоюза.