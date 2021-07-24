Минюст включил в список СМИ-иноагентов издание The Insider

Кроме того, еще 5 журналистов, в том числе сотрудник «Открытых медиа» и бывший корреспондент «Эха Москвы» Илья Рождественский, включены в список физлиц-иноагентов. Сам он сказал «Эху Москвы», что не получал никаких уведомлений от Минюста о своем включении в список иностранных агентов и пообещал обжаловать это. Помимо Рождественского иноагентами сегодня признаны журналисты Михаил Рубин, Софья Гройсман, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

Ранее в реестр СМИ-иноагентов включили издания «Медуза» и VTimes, которое после этого закрылось.