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Эксклюзив Эха 00:05, 24 июля 2021

Минюст включил в список СМИ-иноагентов издание The Insider

Кроме того, еще 5 журналистов, в том числе сотрудник «Открытых медиа» и бывший корреспондент «Эха Москвы» Илья Рождественский, включены в список физлиц-иноагентов. Сам он сказал «Эху Москвы», что не получал никаких уведомлений от Минюста о своем включении в список иностранных агентов и пообещал обжаловать это. Помимо Рождественского иноагентами сегодня признаны журналисты Михаил Рубин, Софья Гройсман, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

Ранее в реестр СМИ-иноагентов включили издания «Медуза» и VTimes, которое после этого закрылось.


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