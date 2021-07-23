Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта, по пять рейсов в неделю будут осуществляться из Москвы в

Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.