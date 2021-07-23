ЮНЕСКО передумала включать Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой

К этому вопросу участники заседания организации, которая проходила в режиме онлайн, решили вернуться на следующей сессии. Как передает агентство AFP, это результат давления, которое на ЮНЕСКО оказали власти Австралии.

Большой Барьерный риф раскинулся на 2,5 тысячи километров вдоль северо-восточного австралийского побережья. В последние годы из-за загрязнения вод в регионе и повышения их температуры, кораллы обесцвечиваются и умирают.

Вчера аналогичное решение было принято в отношении Венеции. В этом случае, ЮНЕСКО сослалось на то, что власти итальянского города приняли необходимые меры, запретив заход в лагуну крупным круизным лайнерам.

