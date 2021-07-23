Частоту рейсов Москва-Минск с 1 августа нарастят вдвое – с 10 до 20 в неделю, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также до трех рейсов в неделю на взаимной основе увеличат частоту полетов по маршрутам Санкт-Петербург – Минск и Краснодар – Минск.

После инцидента с принудительной посадкой в Минске рейса Афины-Вильнюс 23-го мая и задержании снятого с борта экс-главреда оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича для авиакомпании Belavia закрыл небо Евросоюз, власти которого назвали произошедшее актом воздушного пиратства.