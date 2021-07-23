Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск России к Украине

В то же время, страсбургские судьи отклонили требование России рассмотреть заявление в срочном порядке из-за «отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба правам, вытекающим из Европейской конвенции».

В жалобе Москва требует осудить Киев за нарушение прав человека в Донбассе, водную блокаду Крыма, ограничения на использование русского языка и работу русскоязычных СМИ. Это первый в российской истории межгосударственный иск в ЕСПЧ.

