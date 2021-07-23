В Гаити завершились похороны убитого президента Жовенеля Моиза

Они прошли в городе Кап-Аитьен на севере острова, на них присутствовала вдова политика Мартин Моиз, которая в ходе покушения была ранена и перенесла операцию в США.

Некоторые гаитяне устроили акцию протеста неподалеку от места похорон, так что прощальные речи перемежались звуками выстрелов. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ.