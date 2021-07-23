Минтруд: Работников с медотводом от вакцинации от ковида работодатели имеют право переводить на удаленку

Работников с медотводом от вакцинации от ковида работодатели имеют право переводить на удаленку, тех же, кто откажется прививаться без уважительной причины – отстранять без сохранения зарплаты, но не увольнять. С такими разъяснениями выступило Министерство труда. Причем в ведомстве оговариваются, что данные о том, прошел ли сотрудник вакцинацию или нет, без его согласия никому передавать нельзя. Доля привитых от ковида и переболевших им среди каждого коллектива в общей сложности должна составлять 80%.
2021-07-23T22:34:25+03:00
2021-07-23T22:34:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:34, 23 июля 2021
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