Об этом пишет сетевое издание «Медиазона» со ссылкой на брата Игоря, Андрея.
Шишкин признал вину, его дело рассматривали в особом порядке и дали 3,5 года. После освобождения над ним на 8 лет сохранится административный надзор – это значит, что Шишкину запрещено покидать регион, уходить из дома по ночам и посещать массовые мероприятия.
По этому делу в 2017-м осудили на многолетние сроки якобы за создание террористической организации шестерых антифашистов из Пензы. Их родственники говорили о том, что во время следствия молодых людей пытали.
Первый фигурант так называемого «дела Сети» вышел из колонии – речь идет об Игоре Шишкине
Об этом пишет сетевое издание «Медиазона» со ссылкой на брата Игоря, Андрея.