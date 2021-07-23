Первый фигурант так называемого «дела Сети» вышел из колонии – речь идет об Игоре Шишкине

Об этом пишет сетевое издание «Медиазона» со ссылкой на брата Игоря, Андрея.

Шишкин признал вину, его дело рассматривали в особом порядке и дали 3,5 года. После освобождения над ним на 8 лет сохранится административный надзор – это значит, что Шишкину запрещено покидать регион, уходить из дома по ночам и посещать массовые мероприятия.

По этому делу в 2017-м осудили на многолетние сроки якобы за создание террористической организации шестерых антифашистов из Пензы. Их родственники говорили о том, что во время следствия молодых людей пытали.