Переговоры между США и Россией по стратегической стабильности пройдут в Женеве 28 июля, сообщается на сайте российского МИДа. Российскую делегацию на встрече возглавит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, американскую – первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Среди главных тем – контроль над вооружениями и кибербезопасность.

Ранее в июне на женевской вилле Ла-Гранж прошла первая со времен вступления в должность встреча американского лидера Джо Байдена с российским визави Владимиром Путиным.