В центре Москвы на все выходные полностью перекроют Дмитровский переулок, — сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства. Движения по нему не будет с 23 часов сегодняшнего дня до шести утра понедельника. Это необходимо для замены асфальта в переулке. Водителей и пешеходов просят на это время пользоваться соседними улицами Петровка и Большая Дмитровка.

