Власти Астраханской области вводят локдаун на фоне третей волны коронавируса

Все массовые мероприятия отменяются, торговые центры и крытые рынки, фуд-корты, фитнес-залы, кинотеатры, бассейны и другие места общего пользования закрываются. Кафе и рестораны смогут работать только на открытых верандах или навынос. Кроме того, в регионе, где температура в тени днем доходит до 35 градусов будет ужесточен контроль за соблюдением масочного режима.

Ограничения начнут действовать с понедельника. Еще одно нововведение затронет туристов – их ранее уже обязали предъявлять сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном коронавирусе. Теперь же этот документ действовать не будет.

Все эти меры необходимы из-за резкого роста заболеваемости. За полтора месяца она подсочила в 7 раз – до 280 новых случаев в сутки. Во столько же выросло и количество коек для пациентов с коронавирусом в больницах области и их будет еще больше, ими будет занята четверть всего коечного фонда. На этом фоне сокращается объем плановой медпомощи. Система здравоохранения региона работает на пределе, и на этом фоне, обращают внимание региональные власти, астраханцы пренебрегают элементарными мерами защиты: не носят маски, не соблюдают дистанцию. Вакцинировано всего 250 тысяч жителей, что в два раза меньше, чем должно быть по плану. Власти обещают, что ограничения снимут через две недели, если заболеваемость пойдет на спад.

Первым российским регионом, который ввел локдаун из-за коронавируса, стала Бурятия. Его отменили на прошлой неделе.