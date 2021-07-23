Касьянов считает, что в статье Путина об Украине «можно прочитать призыв к военным действиям»

Председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов считает, что в статье президента РФ Владимира Путина об Украине «можно прочитать призыв к военным действиям». Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Там можно прочитать призыв вообще к военным действиям. Это и предупреждение окружающему миру, что «наше путинское, наше российское отношение к происходящему на Украине не изменилось», — пояснил М.Касьянов.

Политик полагает, что статья является отражением личной позиции Путина. «Он пользуется историческими концепциями, которые присутствуют у одних историков, но совершенно неприемлемы для других историков. Значит, он выбрал то, что ему удобно, для обоснования своей позиции агрессии или ненависти в отношении украинского народа и государства. И поскольку он является лидером нашей авторитарной страны, те сторонники, которые его поддерживают – для них это план действий», — отметил М.Касьянов.

Он считает, что решение написать такую статью Путин принял после встречи с президентом США Джо Байденом, где американский лидер «наверняка предупредил российского лидера о невозможности эскалации агрессии и прямого вмешательства» в происходящее на Украине. «Фактически это ответ на ту дискуссию, которая состоялась между ними в Женеве», — заключил М.Касьянов.