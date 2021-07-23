В Сингапуре перенесли празднование дня независимости с 9 на 21 августа из-за коронавируса

Об этом пишет местная газета Straits Times со ссылкой на заявление Минобороны. Сам парад в честь праздника проведут на плавучей платформе в заливе Марина-Бэй с жестко ограниченным числом жителей. Перенесут и обращение к нации премьер-министра.

Ужесточенные меры безопасности в экваториальном городе-государстве ввели 20 июля. Они будут действовать до 18 августа.

