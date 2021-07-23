Жительница Белгорода, задержанная на акции в поддержку Навального, подала иск с требованием компенсации

Жительница Белгорода Анна Харченко, задержанная на акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля, подала иск к полиции с требованием компенсации за незаконное преследование – миллион рублей. Об этом рассказал адвокат девушки Илья Потемкин. По его словам, административный иск они отправили по почте, но пока не знают, зарегистрирован ли он.

Харченко на митинге скрутили неизвестные люди в штатском и увезли на машине без опознавательных знаков, а затем составили протокол о нарушении правил проведения митинга, но местный суд это дело прекратил, отметив, что полицейские не соблюли установленный законом порядок привлечения к административной ответственности.