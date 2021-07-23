Участнице Pussy Riot Марии Алехиной продлили домашний арест сразу до января 2022 года

Об этом сообщает пресс-служба Преображенского районного суда Москвы. Алехину обвиняют в нарушении санитарных норм во время зимних протестов. Ее дело начнут рассматривать по существу 29 июля. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Кроме нее по тому же делу проходит брат Алексея Навального Олег и другие соратники оппозиционера.
2021-07-23T21:30:44+03:00
2021-07-23T21:30:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 23 июля 2021
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