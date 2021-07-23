Касьянов: ПАРНАС примет решение по поддержке списка «Яблока» на выборах к середине августа

Партия народной свободы примет решение по поводу поддержки списка «Яблока» на выборах в Госдуму к середине августа. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов.

«Ближе к середине августа мы примем решение, будем ли мы поддерживать список «Яблока» или нет», — сказал он.

Вместе с тем М.Касьянов отметил, что членам ПАРНАСА «не нравится, как ведет себя «Яблоко», но это единственная партия, о которой вообще можно говорить и которую можно поддерживать». «Конечно, нельзя поддерживать никакую другую партию. Мы приняли решение в ПАРНАСе, что, как только будут кандидаты от «Яблока» зарегистрированы, мы составим свой список достойных, с нашей точки зрения, людей и будем их поддерживать», — заключил он.