Касьянов осуждает Явлинского за призыв к сторонникам Навального не голосовать за «Яблоко»

Председатель Партии народной свободы Михаил Касьянов осудил Григория Явлинского за призыв к сторонникам политика Алексея Навального не голосовать за «Яблоко». Об этом М.Касьянов сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы знаем, что неформальный лидер «Яблока» Григорий Явлинский в пух и прах раскритиковал Навального и как его только не обзывал в своей статье. Это еще раз подчеркивает раскол оппозиции. Даже если бы была возможность объединиться, то уже серьезную группу, особенно молодых избирателей, которые идут за Навальным, «Яблоко» отсекло сразу. Мы категорически осуждаем такое видение вещей. Это неправильно. Мы сотрудничали прежде с Навальным, и в нашем призыве говорили об объединении, включающем движение, которое он возглавляет», — подчеркнул лидер ПАРНАСа.

Ранее основатель «Яблоко» Григорий Явлинский обратился к сторонникам оппозиционера Алексея Навального с просьбой не голосовать за его партию. Он пояснил, что «Яблоко» не поддерживает идеи Навального и не будет выдвигать на выборы его соратников.

Явлинский также назвал политику, которой следовал оппозиционер, «вредной и опасной для страны» и заявил, что «ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой». По мнению Явлинского, «Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя».