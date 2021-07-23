ПАРНАС не будет участвовать в выборах из-за отсутствия коалиции с оппозицией и приостановки регистрации – Касьянов

Партия народной свободы не будет участвовать в предстоящих выборах из-за отсутствия коалиции с оппозицией и приостановки регистрации. Подробности сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель ПАРНАС Михаил Касьянов.

«На нашем съезде в марте мы это детально обсуждали и приняли такое решение. Мы настаивали на том, что нужно объединить свои усилия. ПАРНАС, «Яблоко», группа Навального, группа, поддержанная Ходорковским –всем объединиться и одним списком идти. И мы решили, что если все-таки нас не услышат и не будет никакого объединения, то идти вновь двумя колоннами мы не хотим и считаем это дезориентацией граждан», — пояснил политик.

Он также напомнил, что 2 июня Минюст приостановил государственную регистрацию ПАРНАСа до 2 сентября. «То есть на весь период, когда можно выдвигать списки или кандидатов – мы лишились этого права», — заключил М.Касьянов.