В ликвидации последствий наводнения на западе Германии примут участие военные из США, — передает агентство DPA со ссылкой на министерство внутренних дел Федеральной земли Рейланд-Пфальц, которая наиболее сильно пострадала от удара стихии. По его данным, американские военные окажут помощь в наведении мостов.

С 12 июля на западе Германии и в соседних Бельгии, Люксембурге и Нидерландах шли такие сильные ливни, что вышедшие из берегов притоки Рейна стали причиной гибели двух сотен человек.