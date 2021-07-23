В Якутии прокуратура потребовала отправить на принудительное лечение Александра Габышева, называющего себя шаманом

Об этом пишет интернет-издание «Медиазона». Габышева обвиняют в применении насилия к росгвардейцу. Необходимость госпитализации силовики связывают с его отказом наблюдаться у врачей после выписки из психоневрологического интернета летом 2020-го, а также тем, что он делает, цитата, «громкие заявления в СМИ».

В 2019-ом Габышев объявил, что идет в поход на Москву, чтобы изгнать из Кремля президента Владимира Путина.

