Сторонница Навального в Мурманске подала документы на довыборы в горсовет, несмотря на принудительную госпитализацию

Сторонница Навального Виолетта Грудина в Мурманске подала документы на довыборы в горсовет, несмотря на принудительную госпитализацию. Об этом сама она рассказала в своем телеграм-канале. Грудина пояснила, что даже если кандидат находится в больнице, документы за него могут подавать другие лица. Подписи, в таком случае, должна удостоверить администрация больниц. Теперь Грудина ждет ответа от ТИК.

Активистку насильно отправили в коронавирусную больницу по иску Роспотребнадзора. По словам Грудиной, она заболела еще в июне и уже выздоровела.