В Дагестане власти признали всплеск госпитализаций с подозрением на ковид

Об этом на заседании местного оперативного штаба рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Меликов. По его словам, количество пациентов в стационарах с мая выросло в 7,5 раз. Только за последние сутки госпитализированы максимальные с начала года 545 человек.

Также сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что Дагестан остался последним регионом России с долей вакцинированных от ковида ниже 10%.