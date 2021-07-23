На базе Курчатовского института к 2025 году построят центр протонной лучевой терапии для онкологических больных

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. На реконструкцию здания в Москве, а также на изготовление и установку высокотехнологичного оборудования из федерального бюджета выделено почти 2 миллиарда рублей.
2021-07-23T20:33:14+03:00
2021-07-23T20:33:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 23 июля 2021
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