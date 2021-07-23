Общественный уполномоченный по защите семьи потребовала от Роскомнадзора отозвать лицензию у телеканала МузТВ

Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец потребовала от Роскомнадзора отозвать лицензию у телеканала МузТВ из-за пропаганды гомосексуализма, — пишет сетевое издание «МБХ Медиа». Поводом для претензии послужила трансляция вручения премии МузТВ 4 июня с маркировкой 6+. На этом празднестве присутствовали блогер Даня Милохин в костюме полумужчины-полуженщины и певец Филипп Киркоров с блогером Давой в образах молодоженов в окружении десяти полуобнаженных мужчин.

Баранец отмечает, что это уже не первое ее обращение в ведомство, которое изначально ответило ей, что оно не уполномочено никого закрывать, поэтому со второй попытки она планирует подключить к этому делу еще и полицию.